ФИБА разрешила игрокам выступать в хиджабах

ФИБА внесла изменения в правила, разрешив игрокам выходить на матчи в головных уборах, в том числе в хиджабах, сообщает официальный сайт организации.

В четверг на заседании центрального бюро ФИБА в Гонконге была принята поправка, разрешающая игрокам надевать головные уборы. Головной убор должен быть белого, черного или цвета формы. При этом он не должен прикрывать какую-либо часть лица и не должен представлять опасность получения травмы.

Мусульманские страны активно лоббировали изменения в правила ФИБА в последние годы. В 2014 году сборная Катара отказалась от выступления на Азиатских играх из-за запрета на ношение хиджаба. Особенно активную позицию занимали представители Ирана, где были проведены выставочные матчи женских команд, баскетболисткам которых было разрешено играть в хиджабах. В Иране эти матчи стали первыми с участием женщин, на которые были допущены мужчины в качестве зрителей.