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    НХЛ. «Вегас» подписал 2-летний контракт с Шипачевым на 9 млн долларов

    Теги СКА переходы НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Вегас

    Новичок НХЛ «Вегас» подписал контракт с российским форвардом Вадимом Шипачевым, сообщает официальный твиттер клуба.

    Соглашение с 30-летним игроком, ранее незадрафтованным ни одним клубом НХЛ, рассчитано на 2 сезона. Средняя зарплата Шипачева составит 4,5 млн долларов в год.

    В минувшем сезоне Шипачев стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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