НХЛ. «Вегас» подписал 2-летний контракт с Шипачевым на 9 млн долларов
Новичок НХЛ «Вегас» подписал контракт с российским форвардом Вадимом Шипачевым, сообщает официальный твиттер клуба.
Соглашение с 30-летним игроком, ранее незадрафтованным ни одним клубом НХЛ, рассчитано на 2 сезона. Средняя зарплата Шипачева составит 4,5 млн долларов в год.
В минувшем сезоне Шипачев стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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