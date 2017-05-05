Новичок НХЛ «Вегас» подписал контракт с российским форвардом Вадимом Шипачевым, сообщает официальный твиттер клуба.

Соглашение с 30-летним игроком, ранее незадрафтованным ни одним клубом НХЛ, рассчитано на 2 сезона. Средняя зарплата Шипачева составит 4,5 млн долларов в год.

В минувшем сезоне Шипачев стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. С его статистикой можно ознакомиться здесь.