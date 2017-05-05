НБА. Келли Убре сбил с ног Келли Олиника и был удален с площадки
Свингмен «Вашингтона» Келли Убре в ответ на грубый фол Келли Олиника сбил с ног центрового «Бостона», за что получил неспортивный фол второй степени и автоматическое удаление с площадки.
Инцидент произошел во второй четверти 3-го матча серии плей-офф между командами. «Уизардс» одержали победу и сократили отставание в серии (116:89, 1-2).
it’s on in Washington pic.twitter.com/iA4PCDS6i1— Kenny Ducey (@KennyDucey) 5 мая 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.