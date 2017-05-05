Свингмен «Вашингтона» Келли Убре в ответ на грубый фол Келли Олиника сбил с ног центрового «Бостона», за что получил неспортивный фол второй степени и автоматическое удаление с площадки.

Инцидент произошел во второй четверти 3-го матча серии плей-офф между командами. «Уизардс» одержали победу и сократили отставание в серии (116:89, 1-2).