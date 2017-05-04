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    Долги московского «Динамо» составляют около 2 млрд рублей

    Теги КХЛ Динамо

    Долги московского «Динамо» составляют почти 2 млрд рублей, сообщает «Чемпионат».

    Игрокам, тренерам и персоналу команды задерживают зарплату за два месяца.

    Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг на встрече с руководством московского «Динамо» заявил, что федерация окажет клубу всестороннюю помощь.

    В КХЛ сообщили, что только 16 клубов предоставили финансовые гарантии на следующий сезон, которые соответствуют регламенту лиги.

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