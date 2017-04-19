«Реал» в полуфинале ЛЧ с судейским скандалом, «Матч ТВ» потребовал блокировки Sports.ru и другие новости утра

1. «Реал» обыграл «Баварию» (4:2) и в седьмой раз подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Все обсуждают странное судейство: сначала Артуро Видаля удалили на ровном месте, а уже в добавленное время судьи засчитали гол Роналду из офсайда.

Главный оратор футбола Жерар Пике тут же запостил в твиттер многоточие, Карло Анчелотти потребовал ввести видеоповторы, а Артуро Видаль уверен: «Реал испугался, и началось шоу арбитра; в Лиге чемпионов такого грабежа быть не должно».

В другом матче «Атлетико» сыграл вничью с «Лестером» (1:1) и пробился в полуфинал.

2. Криштиану Роналду просто феерил: он оформил идеальный хет-трик (голы головой и обеими ногами) и в итоге забил «Баварии» 5 мячей за две игры. Еще Роналду первым в истории забил 100 голов в ЛЧ и побил рекорд по голам на «Сантьяго Бернабеу».

3. «Матч ТВ» потребовал через суд и Роскомнадзор блокировки Sports.ru – якобы за «пиратский контент».

4. Хоккейный инсайдер Алексей Шевченко сообщил, что Дмитрий Чернышенко скоро может уйти из КХЛ, чтобы сосредоточиться на «Газпром-медиа». Его может сменить Валерий Каменский.

5. Малкин набрал 8-е очко и возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли. Все результаты дня – здесь.

6. Каким должен быть девиз сборной России на Кубке конфедераций? Голосование уже началось.

7. Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис выдал огненную речь о посещаемости: «Неужели в городе с населением в 16 млн человек у команды всего 7 тысяч болельщиков?». Это после победы в первом матче плей-офф Евролиги над «Басконией».

8. В плей-офф НБА «Милуоки» сравнял счет в серии с «Торонто», «Чикаго» во 2-й раз обыграл «Бостон».

9. В российском футболе прямо по ходу сезона случился трансфер: «Краснодар» арендовал у «Локомотива» вратаря Илью Абаева. Разрешение получено.

10. У «Спартака» будут киберспортивные команды по Dota 2, CS:GO и League of Legends. Интрига!

Цитата дня. «Деньги – не все. Счастье не в деньгах, поверьте мне». Конечно, это Геннадий Тимченко.