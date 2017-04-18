Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Каменский может сменить Чернышенко на посту президента КХЛ

    Теги Валерий Каменский Дмитрий Чернышенко КХЛ Алексей Шевченко

    Олимпийский чемпион Валерий Каменский может занять должность президента КХЛ, об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

    «Достигнута принципиальная договоренность о том, что президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сосредоточится на работе в «Газпром-медиа», а хоккей оставит.

    Уже есть и человек, который, скорее всего, возглавит организацию. Это Валерий Каменский», – заявил Шевченко.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться