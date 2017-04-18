Каменский может сменить Чернышенко на посту президента КХЛ

Олимпийский чемпион Валерий Каменский может занять должность президента КХЛ, об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

«Достигнута принципиальная договоренность о том, что президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сосредоточится на работе в «Газпром-медиа», а хоккей оставит.

Уже есть и человек, который, скорее всего, возглавит организацию. Это Валерий Каменский», – заявил Шевченко.