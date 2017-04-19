Криштиану Роналду первым в истории забил 100 голов в ЛЧ

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Португалец забивал на 76-й, 105-й и 110-й минутах. Роналду первым в истории забил 100 голов в ЛЧ.

Ближайший преследователь Роналду – футболист «Барселоны» Лионель Месси, у которого 94 гола.

Кроме того, он забил больше 30 голов в 8-м сезоне подряд после перехода в «Реал».