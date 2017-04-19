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    Карло Анчелотти: «Мы были наказаны арбитром. Надеюсь, в будущем судьям будет помогать видео»

    Теги Бавария Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов судьи Виктор Кашшаи видеоповторы

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением о судействе в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:4, по сумме двух игр – 3:6). 

    Во втором тайме был удален полузащитник мюнхенцев Артуро Видаль, а в дополнительное время судьи засчитали гол Криштиану Роналду из офсайда. 

    «Судьи выступили хуже нас. Я действительно горжусь командой, мы старались, но были наказаны арбитром.

    Все бывает, ошибки случаются, но нельзя допускать такую серию ошибок. 

    Надеюсь, что в будущем арбитрам будет помогать ТВ, что будет использоваться видео. Такого не должно происходить на таком высоком уровне.

    Все-таки это четвертьфинал, надо назначать судью... даже не знаю...более классного. Или иметь возможность посмотреть видео. Очень много ошибок.

    Но я не хочу сказать, что мы проиграли только из-за этого арбитра», – отметил Анчелотти. 

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