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    Началось голосование, которое определит девиз сборной России на Кубке конфедераций

    Теги сборная Португалии сборная Германии сборная России сборная Чили сборная Австралии сборная Мексики сборная Новой Зеландии сборная Камеруна Кубок конфедераций

    Началось голосование, которое определит девизы команд-участниц Кубка конфедераций.

    Для сборной России предложено три варианта:

    1) «Будь верен своей команде!»;

    2) «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!!!»;

    3) «Россия только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».

    Также можно выбрать девизы для команд Австралии, Германии, Камеруна, Мексики, Новой Зеландии, Португалии и Чили.

    Голосование завершится 2 мая.

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