Началось голосование, которое определит девиз сборной России на Кубке конфедераций
Началось голосование, которое определит девизы команд-участниц Кубка конфедераций.
Для сборной России предложено три варианта:
1) «Будь верен своей команде!»;
2) «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!!!»;
3) «Россия только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».
Также можно выбрать девизы для команд Австралии, Германии, Камеруна, Мексики, Новой Зеландии, Португалии и Чили.
Голосование завершится 2 мая.
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