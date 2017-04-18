Началось голосование, которое определит девиз сборной России на Кубке конфедераций

Началось голосование, которое определит девизы команд-участниц Кубка конфедераций.

Для сборной России предложено три варианта:

1) «Будь верен своей команде!»;

2) «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!!!»;

3) «Россия только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».

Также можно выбрать девизы для команд Австралии, Германии, Камеруна, Мексики, Новой Зеландии, Португалии и Чили.

Голосование завершится 2 мая.