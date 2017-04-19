Пике после гола «Реала», забитого из офсайда, опубликовал в твиттере многоточие

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победного гола в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии» (4:2, по сумме двух матчей – 6:3) опубликовал твит, состоящий только из многоточия.

Таким образом Пике, вероятнее всего, прокомментировал судейство: во втором тайме с поля был удален полузащитник мюнхенцев Артуро Видаль, а в дополнительное время судьи засчитали гол Криштиану Роналду, забитый из офсайда.

Пике на протяжении долгого времени открыто конфликтует с «Реалом». Например, во время дискуссии о судействе в ответном матче «Барселоны» против «ПСЖ» Пике сказал, что «Реал» выиграл Лигу чемпионов благодаря голу из офсайда, но все молчат».

Также Пике в конце марта заявил, что «люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу». Мадридский клуб отметил, что лучшим ответом на эти высказывания будет класико 23 апреля.