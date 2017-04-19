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    НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Чикаго», «Клипперс» сыграют с «Ютой» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Чикаго Клипперс Милуоки Торонто НБА Юта НБА плей-офф

    Сегодня состоятся три вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. Во всех парах обладатели более высокого «посева» потерпели поражения в стартовых домашних встречах и попытаются сравнять счет. «Торонто» сразится с «Милуоки», «Бостон» примет «Чикаго», «Клипперс» сыграют с «Ютой».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Вторые матчи

    Торонто – Милуоки
    Дата проведения
    19 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Милуоки» – 1-0

    Бостон – Чикаго
    Дата проведения
    19 апреля, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Чикаго» – 1-0

    Клипперс – Юта
    Дата проведения
    19 апреля, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Юта» – 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

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