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    Криштиану Роналду оформил идеальный хет-трик в матче с «Баварией»

    Теги Бавария Криштиану Роналду Реал Мадрид Лига чемпионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил три мяча в ворота «Баварии» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Португалец оформил идеальный хет-трик: на 76-й минуте он забил головой, на 104-й – левой ногой, на 109-й – правой ногой. 

    Всего в двух играх против «Баварии» Роналду забил пять мячей: в Мюнхене он оформил дубль. 

    Это 46-й хет-трик в карьере Роналду: 41 – в «Реале», 4 – в составе сборной, 1 – в «Манчестер Юнайтед». 

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Реал» – «Бавария».

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