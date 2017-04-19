Криштиану Роналду оформил идеальный хет-трик в матче с «Баварией»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил три мяча в ворота «Баварии» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Португалец оформил идеальный хет-трик: на 76-й минуте он забил головой, на 104-й – левой ногой, на 109-й – правой ногой.

Всего в двух играх против «Баварии» Роналду забил пять мячей: в Мюнхене он оформил дубль.

Это 46-й хет-трик в карьере Роналду: 41 – в «Реале», 4 – в составе сборной, 1 – в «Манчестер Юнайтед».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Реал» – «Бавария».