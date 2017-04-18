Евролига. Плей-офф. ЦСКА – «Баскония», «Панатинаикос» примет «Фенербахче»
Во вторник, 18 апреля, двумя матчами откроется стадия плей-офф Евролиги. Московский ЦСКА дома сыграет с испанской «Басконией». Греческий «Панатинаикос» примет турецкий «Фенербахче».
Евролига
Плей-офф
Первые матчи
- Дата проведения
- 18 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА Москва
- Джексон (0), Де Коло (0), Курбанов (0), Воронцевич (0), Хайнс (0).
- Дата проведения
- 18 апреля, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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