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    Евролига. Плей-офф. ЦСКА – «Баскония», «Панатинаикос» примет «Фенербахче»

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Панатинаикос Баскония

    Во вторник, 18 апреля, двумя матчами откроется стадия плей-офф Евролиги. Московский ЦСКА дома сыграет с испанской «Басконией». Греческий «Панатинаикос» примет турецкий «Фенербахче».

    Евролига

    Плей-офф

    Первые матчи

    ЦСКА Москва Россия  –  Баскония Испания 80:75 (4 четверть)
    Дата проведения
    18 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Джексон (0), Де Коло (0), Курбанов (0), Воронцевич (0), Хайнс (0).

    Панатинаикос Греция  –  Фенербахче Турция 42:28 (2 четверть)
    Дата проведения
    18 апреля, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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