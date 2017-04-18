Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что российские хоккеисты должны понимать, что счастье не в деньгах.

«Если мы сравниваем нашу лигу со шведской, финской, швейцарской, немецкой, то она в два, а то и в три раза превышает зарплатную ведомость других европейских лиг. Конечно, она значительно ниже, чем НХЛ. Поэтому и игроки у нас туда уезжают.

Но мне кажется, что дело не в зарплатах. Дело в том, что наши игроки должны чувствовать, понимать, что такое Россия. Они должны быть патриотами нашей страны, должны готовиться к чемпионату мира и Олимпиаде.

Деньги – не все. Счастье не в деньгах, поверьте мне. Я это могу сказать. Должно быть большое сердце у наших хоккеистов, а большинство из них такие. У нас хоккей на подъеме, и мы будем делать все, чтобы он продолжался», – сказал Тимченко.

«Если понадобится, завтра же передам все государству». Босс российского хоккея