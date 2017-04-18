Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Басконией» (98:90, 1-0) в первом матче серии плей-офф Евролиги выразил недовольство в связи с количеством зрителей на трибунах.

«Я не понимаю, почему на трибунах было всего 7 тысяч человек. Мы играем в лучшем турнире. Спросите у фанатов: чего они хотят от нашей команды? Мы – лучшая команда Европы, всегда сражаемся до конца, бьемся и выкладываемся. Мы первыми обеспечили себе преимущество домашней площадки. Что еще нужно болельщикам? Спросите у них! Спросите!

Неужели в городе с населением в 16 миллионов человек у команды всего 7 тысяч болельщиков? К сожалению, многие остаются на диване и критикуют игроков, вместо того чтобы прийти на арену и поддержать любимый клуб.

Почему мы приезжаем в Грецию, в Испанию или в Турцию и нас встречают 20 тысяч враждебно настроенных зрителей, а в Москве сталкиваемся с полупустым залом? Донесите эти слова до всех настоящих болельщиков ЦСКА!» – сказал Итудис.