НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» в гостях у «Коламбуса», «Рейнджерс» примут «Монреаль»
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
- Дата проведения
- 19 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии: 1-2
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- Дата проведения
- 19 апреля, 02.30, «Nationwide Arena»
Счет в серии: 0-3
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- Дата проведения
- 19 апреля, 05.00, «SAP Center at San Jose»
Счет в серии: 1-2
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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