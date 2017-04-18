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    НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» в гостях у «Коламбуса», «Рейнджерс» примут «Монреаль»

    Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Монреаль Кубок Стэнли Коламбус Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ

    НХЛ

    Кубок Стэнли

    Первый раунд

    Рейнджерс – Монреаль
    Дата проведения
    19 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 1-2

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Коламбус – Питтсбург
    Дата проведения
    19 апреля, 02.30, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 0-3

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Сан-Хосе – Эдмонтон
    Дата проведения
    19 апреля, 05.00, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 1-2

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Кубка Стэнли

    Статистика Кубка Стэнли

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