В Мадриде произошли столкновения болельщиков «Лестера» и полиции

Болельщики «Лестера» устроили массовые гуляния на Пласа-Майор – одной из центральных площадей Мадрида – накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Фанаты хором выкрикивали «испанские ублюдки, Гибралтар наш», а также распевали песню «10 немецких бомбардировщиков» времен Второй мировой войны. В какой-то момент празднования перетекли в столкновения с сотрудниками полиции, которые попытались зачистить площадь.

Несколько фанатов английского клуба ранены.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» – «Лестер». Начало – в 21.45 по московскому времени.