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    В Мадриде произошли столкновения болельщиков «Лестера» и полиции

    Теги премьер-лига Англия Атлетико примера Испания Лига чемпионов происшествия болельщики Лестер

    Болельщики «Лестера» устроили массовые гуляния на Пласа-Майор – одной из центральных площадей Мадрида – накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». 

    Фанаты хором выкрикивали «испанские ублюдки, Гибралтар наш», а также распевали песню «10 немецких бомбардировщиков» времен Второй мировой войны. В какой-то момент празднования перетекли в столкновения с сотрудниками полиции, которые попытались зачистить площадь. 

    Несколько фанатов английского клуба ранены

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» – «Лестер». Начало – в 21.45 по московскому времени.

     

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