В Мадриде произошли столкновения болельщиков «Лестера» и полиции
Болельщики «Лестера» устроили массовые гуляния на Пласа-Майор – одной из центральных площадей Мадрида – накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
Фанаты хором выкрикивали «испанские ублюдки, Гибралтар наш», а также распевали песню «10 немецких бомбардировщиков» времен Второй мировой войны. В какой-то момент празднования перетекли в столкновения с сотрудниками полиции, которые попытались зачистить площадь.
Несколько фанатов английского клуба ранены.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» – «Лестер». Начало – в 21.45 по московскому времени.
Leicester fans fight police in Madrid. Flares, bottles. «Spanish bastards, Gibraltar is ours!»— The Spain Report (@thespainreport) 12 апреля 2017 г.
Via @PintsandPyropic.twitter.com/hQgLWzYGpr
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