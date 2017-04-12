Фанаты «Краснодара» из группировки «Южная гвардия» сообщили, что 9 апреля клуб не разрешил им пронести на матч 22-го тура РФПЛ с ЦСКА (1:1) баннер в память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга.

«Наш движ подготовил баннер, чтобы почтить память жертв теракта в Санкт-Петербурге.

К сожалению, руководство нашего «человечного» клуба запретило нам пронести и вывесить его на матче, без объяснения причин, еще до того, как баннер появился на свет.

Но нас это не остановило и мы сделали его. До самой последней секунды мы надеялись, что наше руководство все же образумится и даст добро, но нет! Ни на основе, ни на матче молодежных команд его не разрешили демонстрировать. Мы полностью разочарованы таким решением.

Сейчас мы должны сплотиться как никогда против агрессора. МЫ – Славяне! И это наша общая печаль. Пострадали и погибли русские люди… наши братья и сестры.

Нас никогда не сломить, пока мы будем держаться вместе! Пока мы едины – Русские непобедимы», – говорится в заявлении фанатов.

Орфография и пунктуация оригинала сохранены.

«Шакалы и гиены, нас не сломить». Фанаты «Зенита» – о теракте

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