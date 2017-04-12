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    Судья Мешков понижен в категории, судья матча «Зенит-2» – «Спартак-2» исключен из профессиональных арбитров

    Теги Зенит Крылья Советов Амкар Кубань Андрей Фисенко Премьер-лига Россия РФС судьи ФНЛ Факел Зенит-2 Андрей Будогосский Владимир Мосягин Виталий Мешков Спартак-2 Тимур Арсланбеков Ринат Деушев

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил о решении понизить в ранге ряд арбитров РФПЛ и ФНЛ.

    «Информирую о следующих принятых решениях по качеству судейства ряда матчей чемпионата и первенства России по футболу:

    1. В связи с допущенными грубыми ошибками в судействе матча ФНЛ между командами «Зенит-2» и «Спартак-2», недопустимо низким уровнем качества арбитража, вывести из списка судей профессионального футбола Андрея Фисенко (Владивосток).

    2. В связи с непрофессиональным выполнением инспекторских обязанностей в матче ФНЛ между командами «Зенит-2» и «Спартак-2» вывести из списка инспекторов профессионального футбола Владимира Мосягина (Липецк).

    3. В связи с систематическими грубыми ошибками, допущенными в матчах РФПЛ «Амкар» – «Зенит», «Крылья Советов» – «Амкар», низкий уровень судейства, вывести из категории «Про» и перевести в категорию «А» высшей группы судей ассистента судьи Рината Деушева (Москва).

    4. В связи с грубыми ошибками и низким уровнем судейства матча РФПЛ «Крылья Советов» – «Амкар» вывести из категории «Про» и перевести в категорию «А» высшей группы судей арбитра Виталия Мешкова (Московская область).

    5. Вопрос качества судейства и выполнения административных обязанностей в матче ФНЛ «Факел» – «Кубань» арбитром Тимуром Арсланбековым (Москва) рассмотреть после получения решения Дисциплинарной комиссии Судейского Комитета РФС.

    6. Обратить внимание всех судей и инспекторов, утвержденных в рекомендательных списках для проведения соревнований команд профессиональных футбольных клубов, на необходимость исключительно ответственной подготовки к проведению соревнований», – говорится в заявлении Будогосского.

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