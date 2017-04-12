Судья Мешков понижен в категории, судья матча «Зенит-2» – «Спартак-2» исключен из профессиональных арбитров

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил о решении понизить в ранге ряд арбитров РФПЛ и .

«Информирую о следующих принятых решениях по качеству судейства ряда матчей чемпионата и первенства России по футболу:

1. В связи с допущенными грубыми ошибками в судействе матча ФНЛ между командами -2» и «Спартак-2», недопустимо низким уровнем качества арбитража, вывести из списка судей профессионального футбола Андрея Фисенко (Владивосток).

2. В связи с непрофессиональным выполнением инспекторских обязанностей в матче ФНЛ между командами -2» и «Спартак-2» вывести из списка инспекторов профессионального футбола Владимира Мосягина (Липецк).

3. В связи с систематическими грубыми ошибками, допущенными в матчах РФПЛ «Амкар» – «Зенит», – «Амкар», низкий уровень судейства, вывести из категории «Про» и перевести в категорию «А» высшей группы судей ассистента судьи Рината Деушева (Москва).

4. В связи с грубыми ошибками и низким уровнем судейства матча РФПЛ «Крылья Советов» – вывести из категории «Про» и перевести в категорию «А» высшей группы судей арбитра Виталия Мешкова (Московская область).

5. Вопрос качества судейства и выполнения административных обязанностей в матче ФНЛ «Факел» – арбитром Тимуром Арсланбековым (Москва) рассмотреть после получения решения Дисциплинарной комиссии Судейского Комитета РФС.

6. Обратить внимание всех судей и инспекторов, утвержденных в рекомендательных списках для проведения соревнований команд профессиональных футбольных клубов, на необходимость исключительно ответственной подготовки к проведению соревнований», – говорится в заявлении Будогосского.