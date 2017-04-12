Алонсо выступит в гонке «500 миль Индианаполиса» и пропустит Гран-при Монако

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо объявил о том, что в этом году выступит в знаменитой гонке «500 миль Индианаполиса» за рулем болида команды «Андретти Автоспорт». Поскольку американский этап совпадает по времени с Гран-при Монако, это означает, что испанец пропустит гонку «Формулы-1» в Монте-Карло. В «Макларене» его заменит Дженсон Баттон, который в конце прошлого сезона ушел в отпуск.

«Я рад, что в этом году приму участие в гонке «Инди-500». Раньше я никогда не управлял болидом «Индикара» и не участвовал в гонках на овалах, но уверен, что быстро освоюсь и стану быстрым.

После Гран-при Испании я сразу же полечу в Индианаполис и начну тренировки за рулем болида «Андретти». Да, мне жаль, что не получится выступить в Монако, но этот Гран-при в 2017 году будет единственным, который я пропущу – уже в Канаде я вернусь за руль болида «Макларена».

Я дважды выигрывал Гран-при Монако, и одна из моих целей – стать обладателем «Тройной короны автоспорта» (выиграть Гран-при Монако, «500 миль Индианаполиса» и «24 часа Ле-Мана») – этого добился лишь один человек в истории: Грэм Хилл. Задача сложная, но я готов. Не знаю, когда я выступлю в Ле-Мане, но однажды попытаюсь это сделать. Мне всего 35 лет, и у меня достаточно времени», – цитирует Алонсо официальный сайт «Макларена».