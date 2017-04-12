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    НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» примет «Коламбус», «Сент-Луис» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи

    Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Оттава Монреаль Бостон Кубок Стэнли Сент-Луис Коламбус Миннесота Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ

    НХЛ

    Кубок Стэнли

    Первый раунд

    Монреаль – Рейнджерс
    Дата проведения
    13 апреля, 02.00, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео

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    Оттава – Бостон
    Дата проведения
    13 апреля, 02.00, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Питтсбург – Коламбус
    Дата проведения
    13 апреля, 02.30, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Миннесота – Сент-Луис
    Дата проведения
    13 апреля, 04.30, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Эдмонтон – Сан-Хосе
    Дата проведения
    13 апреля, 05.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Календарь Кубка Стэнли

    Статистика Кубка Стэнли

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