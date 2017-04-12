НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» примет «Коламбус», «Сент-Луис» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
- Дата проведения
- 13 апреля, 02.00, «Centre Bell»
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- Дата проведения
- 13 апреля, 02.00, «Canadian Tire Centre»
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- Дата проведения
- 13 апреля, 02.30, «Consol Energy Center»
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- Дата проведения
- 13 апреля, 04.30, «Xcel Energy Center»
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- Дата проведения
- 13 апреля, 05.00, «Rogers Place»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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