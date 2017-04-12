Мбаппе стал самым молодым автором дубля в истории плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Монако» Килиан Мбаппе забил 2 мяча в первом матче четвертьфинала ЛЧ против дортмундской «Боруссии» (3:2) в возрасте 18 лет и 133 дней.

Таким образом, Мбаппе стал самым молодым автором дубля в плей-офф Лиги чемпионов за всю историю турнира.

На счету французского полузащитника 21 гол в 34 играх за «Монако» во всех турнирах в текущем сезоне. Подробную статистику выступлений Мбаппе смотрите здесь.

Откуда в «Монако» такая шикарная молодежь