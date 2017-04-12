«Матч ТВ» начал трансляцию матча «Бавария» – «Реал» на 78-й минуте из-за финала КХЛ

Телеканал «Матч ТВ» начал транслировать матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» со значительной задержкой.

Прямой эфир был запущен с 78-й минуты игры.

Это случилось по причине того, что третий матч финала КХЛ, в котором играли СКА и магнитогорский «Металлург», затянулся до середины второго овертайма. Игра была показана также в прямом эфире по «Матч ТВ».

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Реал».