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    «Матч ТВ» начал трансляцию матча «Бавария» – «Реал» на 78-й минуте из-за финала КХЛ

    Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов телевидение КХЛ Матч ТВ

    Телеканал «Матч ТВ» начал транслировать матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» со значительной задержкой.

    Прямой эфир был запущен с 78-й минуты игры.

    Это случилось по причине того, что третий матч финала КХЛ, в котором играли СКА и магнитогорский «Металлург», затянулся до середины второго овертайма. Игра была показана также в прямом эфире по «Матч ТВ».

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Реал».

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