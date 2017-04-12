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    Роналду стал первым игроком, забившим 100 голов в еврокубках

    Теги Бавария Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1, второй тайм). 

    32-летний португалец стал первым футболистом, забившим 100 мячей в еврокубках. Для этого Роналду понадобилось 143 встречи. 

    На втором месте рейтинга по этому показателю находится футболист «Барселоны» Лионель Месси, на счету которого 97 голов в 118 играх. 

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