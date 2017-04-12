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    Дубль Роналду принес «Реалу» победу над «Баварией» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

    Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов

    В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на «Альянц-Арене» в Мюнхене «Бавария» проиграла «Реалу – 1:2. На гол Видаля дублем ответил Криштиану Роналду.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Бавария Германия – Реал Мадрид Испания 1:2 (1:0, 0:2)
    Дата проведения
    12 апреля, 21.45, «Альянц-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 25 Видаль, 1:1 – 47 Роналду, 1:2 – 77 Роналду.
    БаварияНойер, Мартинес, Алаба, Боатенг, Лам, Алькантара, Рибери (Дуглас Коста, 65), Хаби Алонсо (Бернат, 64), Видаль, Роббен, Мюллер (Коман, 81).
    Реал МадридНавас, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос, Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Бэйл (Асенсио, 59), Бензема (Хамес, 83), Роналду.
    Предупреждения:
    Кроос (44), Карвахаль (45), Хаби Алонсо (47), Мартинес (58), Видаль (90).
    Удаление:
    Мартинес (61).

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