Дубль Роналду принес «Реалу» победу над «Баварией» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на «Альянц-Арене» в Мюнхене «Бавария» проиграла «Реалу – 1:2. На гол Видаля дублем ответил Криштиану Роналду.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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