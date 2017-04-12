Дубль Роналду принес «Реалу» победу над «Баварией» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на «Альянц-Арене» в Мюнхене «Бавария» проиграла «Реалу – 1:2. На гол Видаля дублем ответил Криштиану Роналду.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 12 апреля, 21.45, «Альянц-Арена»
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Бавария –
Нойер, Мартинес, Алаба, Боатенг, Лам, Алькантара, Рибери (Дуглас Коста, 65), Хаби Алонсо (Бернат, 64), Видаль, Роббен, Мюллер (Коман, 81).
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Реал Мадрид –
Навас, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос, Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Бэйл (Асенсио, 59), Бензема (Хамес, 83), Роналду.
- Предупреждения:
- Кроос (44), Карвахаль (45), Хаби Алонсо (47), Мартинес (58), Видаль (90).
- Удаление:
- Мартинес (61).
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