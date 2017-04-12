Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин поделился мнением, какую песню могли бы петь болельщики на матчах сборной России.

– В 2008 году болельщики перед чемпионатом Европы хотели, чтобы на матчах сборной России трибуны пели какую-нибудь песню. Стали искать какую, и нашли только одну, которую готовы были петь все – «Катюшу». Какие песни, на ваш взгляд, могли бы зажигать трибуны?

– «Вставай, страна огромная!». Когда идет решающая игра, почему бы не спеть? Знаете знаменитую историю про то, как знаменитый хоккейный тренер Анатолий Владимирович Тарасов в свое время, когда наша сборная проигрывала, заводил ее? Мне недавно Фетисов рассказывал эту историю еще раз. Как мы напрочь проигрывали какую-то игру, и Тарасов ничего не сказал, не стал их накачивать. Он пришел и а-капелла запел Гимн СССР. И они вышли и разорвали соперника.

Так же и здесь. Когда вдруг стадион в одном порыве поет знакомую всем песню, это должна быть песня, которая всех должна заводить. Чтобы кого-то завести, ты должен сам завестись. Петь ее от души. Когда слезы на глаза. А то когда у нас транслируется, как наши спортсмены гимн поют... Честно скажу, сегодня в сборной этих игроков нет, и хорошо, но я помню: все поют, а наши стоят, кто-то в лучшем случае рот разевает. И я думаю: вот человек, у него память плохая, что он не может выучить слов? Или ему лень? Тут мне версию сказали, что они настраиваются в этот момент на игру. Но получается, что и не поют, и проигрывают. Значит, он и не настроился, и не спел. Так хотя бы бы спел, – сказал Маркин.