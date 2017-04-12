Председатель ВФСО «Динамо»: «Прошел слух о скором банкротстве хоккейного клуба»
Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал об информации о возможном банкротстве хоккейного клуба.
«Прошел слух о скором банкротстве хоккейного «Динамо». Проблема есть. Надо узнать, как расходуются деньги», – сказал Стржалковский.
В декабре 2016 года сообщалось, что долги клубов КХЛ превышают 500 миллионов рублей, у московского «Динамо» – 120 миллионов.
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