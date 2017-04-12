Председатель ВФСО Владимир Стржалковский рассказал об информации о возможном банкротстве хоккейного клуба.

«Прошел слух о скором банкротстве хоккейного . Проблема есть. Надо узнать, как расходуются деньги», – сказал Стржалковский.

В декабре 2016 года сообщалось, что долги клубов КХЛ превышают 500 миллионов рублей, у московского «Динамо» – 120 миллионов.