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    Газон «Крестовского» поврежден из-за того, что по нему ездили на транспорте

    Теги Зенит Премьер-лига Россия происшествия Крестовский

    Специалисты-биологи ООО «ЭкоЛесКонсалт» и СПбГЛТУ оценили состояние газона футбольного поля на стадионе «Крестовский». 

    При визуальном обследовании биологи обнаружили «участки в виде полос». Это говорит о том, что по футбольному полю кто-то ездил на транспорте.

    Существует возможность восстановить поврежденные участки поля с помощью подсева, полива и подкормки газона.

    Загнивания газона не обнаружено, растения находятся в удовлетворительном состоянии, соответствующем началу весеннего сезона. 

    По расчетам «Зенита», в первые 2 года после открытия «Крестовского» придется вложить еще 5,5 миллиардов рублей, чтобы приспособить арену к нормальному проведению матчей.

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