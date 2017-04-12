Газон «Крестовского» поврежден из-за того, что по нему ездили на транспорте

Специалисты-биологи ООО «ЭкоЛесКонсалт» и СПбГЛТУ оценили состояние газона футбольного поля на стадионе «Крестовский».

При визуальном обследовании биологи обнаружили «участки в виде полос». Это говорит о том, что по футбольному полю кто-то ездил на транспорте.

Существует возможность восстановить поврежденные участки поля с помощью подсева, полива и подкормки газона.

Загнивания газона не обнаружено, растения находятся в удовлетворительном состоянии, соответствующем началу весеннего сезона.

По расчетам «Зенита», в первые 2 года после открытия «Крестовского» придется вложить еще 5,5 миллиардов рублей, чтобы приспособить арену к нормальному проведению матчей.