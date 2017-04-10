«Спартак» отрывается, наши теннисистки побеждают, Дост догнал Месси и другие важные новости дня

1. У «Спартака» все отлично: победа над «Уфой» и ничья ЦСКА с «Краснодаром». Отрыв от «Зенита» – 8 очков.

2. «МЮ» победил «Сандерленд», а Ибрагимович признался, что он Бенджамин Баттон.

3. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Китая, Даниил Квят до финиша не доехал.

4. Удачный день в женском теннисе: Касаткина выиграла турнир в Чарльстоне, Павлюченкова – в Монтеррее, обыграв первую ракетку мира.

5. Пепе выбыл на месяц и теперь не поможет «Реалу» в матчах с «Барселоной» и «Баварией».

6. Бас Дост догнал Месси по числу голов и может отобрать у него «Золотую бутсу». Назовете сходу клуб?

7. В финале Кубка Гагарина пока без дисквалификаций: Ковальчук, Шипачев и Осала отделались легким испугом.

8. Тарасенко побил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ. В Кубке Стэнли определились все пары 1-го раунда. Все результаты дня – здесь.

9. В НБА «Кливленд» уступил «Атланте», «Лейкерс» победили «Миннесоту» . Остальные результаты – здесь.

10. Российская команда Virtus.pro выиграла Континентальную лигу – главный турнир СНГ по League of Legends, получив 1,5 млн рублей за победу. Теперь парни в Бразилии будут бороться за дополнительное место для СНГ на чемпионате мира.

11. Экс-глава Немецкого футбольного союза Цванцигер заявил, что Германия купила право на проведение ЧМ-2006.

Цитата дня: «Из комментариев Тарасовой можно извлечь пользу, а можно пропустить их мимо ушей». Максим Ковтун не обиделся на критику.

Вызов дня: «Вы знаете, кто будет следующим». Промес ждет матча с «Зенитом».