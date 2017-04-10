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    «Спартак» отрывается, наши теннисистки побеждают, Дост догнал Месси и другие важные новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. У «Спартака» все отлично: победа над «Уфой» и ничья ЦСКА с «Краснодаром». Отрыв от «Зенита» – 8 очков.

    2. «МЮ» победил «Сандерленд», а Ибрагимович признался, что он Бенджамин Баттон.

    3. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Китая, Даниил Квят до финиша не доехал.

    4. Удачный день в женском теннисе: Касаткина выиграла турнир в Чарльстоне, Павлюченкова – в Монтеррее, обыграв первую ракетку мира.

    5. Пепе выбыл на месяц и теперь не поможет «Реалу» в матчах с «Барселоной» и «Баварией».

    6. Бас Дост догнал Месси по числу голов и может отобрать у него «Золотую бутсу». Назовете сходу клуб?

    7. В финале Кубка Гагарина пока без дисквалификаций: Ковальчук, Шипачев и Осала отделались легким испугом.

    8. Тарасенко побил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ. В Кубке Стэнли определились все пары 1-го раунда. Все результаты дня – здесь.

    9. В НБА «Кливленд» уступил «Атланте», «Лейкерс» победили «Миннесоту» . Остальные результаты – здесь.

    10. Российская команда Virtus.pro выиграла Континентальную лигу – главный турнир СНГ по League of Legends, получив 1,5 млн рублей за победу. Теперь парни в Бразилии будут бороться за дополнительное место для СНГ на чемпионате мира.

    11. Экс-глава Немецкого футбольного союза Цванцигер заявил, что Германия купила право на проведение ЧМ-2006.

    Цитата дня: «Из комментариев Тарасовой можно извлечь пользу, а можно пропустить их мимо ушей». Максим Ковтун не обиделся на критику.

    Вызов дня: «Вы знаете, кто будет следующим». Промес ждет матча с «Зенитом».

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