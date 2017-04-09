«Спартак» обыграл «Уфу» и увеличил отрыв от «Зенита» до 8 очков
В матче 22-го тура чемпионата России «Спартак» на стадионе «Нефтяник» обыграл «Уфу» (1:3). Таким образом, команда Карреры оторвалась от «Зенита» на 8 очков.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 9 апреля, 14.00, «Нефтяник»
- Голы:
- 0:1 – 38 Глушаков, 0:2 – 56, пенальти Промес, 1:2 – 85 Обляков, 1:3 – 90 Мельгарехо.
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Уфа –
Беленов, Ванек (Обляков, 56), Живоглядов, Аликин, Никитин (Сысуев, 82), Йокич, Стоцкий, Карп (Засеев, 46), Пауревич, Фатаи, Кротов.
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Спартак –
Ребров, Джикия, Кутепов, Ташчи, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Луис Адриано (Попов, 46).
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