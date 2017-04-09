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    «Спартак» обыграл «Уфу» и увеличил отрыв от «Зенита» до 8 очков

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Уфа

    В матче 22-го тура чемпионата России «Спартак» на стадионе «Нефтяник» обыграл «Уфу» (1:3). Таким образом, команда Карреры оторвалась от «Зенита» на 8 очков.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Уфа – Спартак 1:3 (0:1, 1:2)
    Дата проведения
    9 апреля, 14.00, «Нефтяник»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 38 Глушаков, 0:2 – 56, пенальти Промес, 1:2 – 85 Обляков, 1:3 – 90 Мельгарехо.
    УфаБеленов, Ванек (Обляков, 56), Живоглядов, Аликин, Никитин (Сысуев, 82), Йокич, Стоцкий, Карп (Засеев, 46), Пауревич, Фатаи, Кротов.
    СпартакРебров, Джикия, Кутепов, Ташчи, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Луис Адриано (Попов, 46).
    Предупреждения:
    Ванек (26), Никитин (55), Стоцкий (89).

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