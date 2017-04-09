«Спартак» обыграл «Уфу» и увеличил отрыв от «Зенита» до 8 очков

В матче 22-го тура чемпионата России «Спартак» на стадионе «Нефтяник» обыграл «Уфу» (1:3). Таким образом, команда Карреры оторвалась от «Зенита» на 8 очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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