НХЛ. Тарасенко набрал 75-е очко в сезоне, побив личный рекорд
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в игре с «Колорадо» (3:2) забил победный гол и был признан третьей звездой матча.
Россиянин набрал 75-е (39+36) очко в завершающемся чемпионате НХЛ, установив новый личный рекорд. Годом ранее на счету Тарасенко было 74 (40+34) балла за результативность.
Кроме того, с 39 шайбами Тарасенко вышел на 4-е место в гонке снайперов сезона, сравнявшись с Брэдом Маршандом («Бостон»).
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