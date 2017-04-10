Форвард «Сент-Луиса» в игре с «Колорадо» (3:2) забил победный гол и был признан третьей звездой матча.

Россиянин набрал 75-е (39+36) очко в завершающемся чемпионате , установив новый личный рекорд. Годом ранее на счету Тарасенко было 74 (40+34) балла за результативность.

Кроме того, с 39 шайбами Тарасенко вышел на 4-е место в гонке снайперов сезона, сравнявшись с Брэдом Маршандом («Бостон»).