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    Златан Ибрагимович: «Я чувствую себя Бенджамином Баттоном – родился старым, а умру молодым»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия

    Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович заявил, что не чувствует своего возраста.

    «Я много тренируюсь, верю в себя и знаю, на что способен. Чем старше становишься, тем больше опыта приобретаешь. Я не беспокоюсь из-за возраста.

    С возрастом понимаешь, на что стоит тратить силы, а на что нет, становишься умнее на поле. Я чувствую себя Бенджамином Баттоном – родился старым, а умру молодым.

    Сегодня мы провели хороший матч. Нужно продолжать работать и верить, что сможем пробиться в первую четверку. Сделаем все, чтобы попасть в Лигу чемпионов», – сказал Ибрагимович.

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