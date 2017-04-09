Осала, Ковальчук и Шипачев не будут дисквалифицированы за нарушения

СДК КХЛ вынес решения по эпизодам первого матча финала Кубка Гагарина между «Магниткой» и СКА (4:5).

Матч-штрафы форварда магнитогорцев Оскара Осалы и форварда питерцев Ильи Ковальчука были подтверждены, на обоих игроков наложили денежные штрафы.

Форварду СКА Вадиму Шипачеву за удар клюшкой в пах игрока «Магнитки» Владислава Калетника выписан штраф 5+20. Кроме того, на него наложен денежный штраф.

Каких-либо дисквалификаций СДК не назначил.