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    Осала, Ковальчук и Шипачев не будут дисквалифицированы за нарушения

    Теги Металлург Мг СКА Илья Ковальчук Оскар Осала КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Владислав Калетник

    СДК КХЛ вынес решения по эпизодам первого матча финала Кубка Гагарина между «Магниткой» и СКА (4:5). 

    Матч-штрафы форварда магнитогорцев Оскара Осалы и форварда питерцев Ильи Ковальчука были подтверждены, на обоих игроков наложили денежные штрафы. 

    Форварду СКА Вадиму Шипачеву за удар клюшкой в пах игрока «Магнитки» Владислава Калетника выписан штраф 5+20. Кроме того, на него наложен денежный штраф. 

    Каких-либо дисквалификаций СДК не назначил. 

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