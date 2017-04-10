Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал лучшим снайпером завершившегося сегодня регулярного чемпионата НХЛ и выиграл «Морис Ришар Трофи».

29-летний канадец забил 44 гола в 75 матчах и опередил ближайших преследователей – Никиту Кучерова из «Тампы» и Остона Мэттьюса из «Торонто» – на 4 гола.

Кросби выиграл «Морис Ришар Трофи» во второй раз в карьере, впервые – в 2010 году, когда разделил приз со Стивеном Стэмкосом.

Отметим, что до этого приз лучшему снайперу 4 года подряд выигрывал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.