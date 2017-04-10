Капитан «Эдмонтона Коннор Макдэвид стал лучшим бомбардиром завершившегося сегодня регулярного чемпионата НХЛ и выиграл «Арт Росс Трофи».

20-летний канадец набрал 100 (30+70) очков в 82 матчах. Он опередил ближайших преследователей – Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Патрика Кэйна из «Чикаго» – на 11 очков.

Отметим, что Макдэвид стал вторым в истории игроком «Ойлерс» (после Уэйна Гретцки), выигравшим «Арт Росс Трофи», и первым – за последние 30 лет.

Кроме того, он стал третьим игроком в истории НХЛ после Гретцки и Кросби, кто выиграл «Арт Росс», проводя второй сезон в лиге.