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    НХЛ. Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и выиграл «Арт Росс Трофи»

    Теги Эдмонтон Сидни Кросби Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид

    Капитан «Эдмонтона Коннор Макдэвид стал лучшим бомбардиром завершившегося сегодня регулярного чемпионата НХЛ и выиграл «Арт Росс Трофи». 

    20-летний канадец набрал 100 (30+70) очков в 82 матчах. Он опередил ближайших преследователей – Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Патрика Кэйна из «Чикаго» – на 11 очков. 

    Отметим, что Макдэвид стал вторым в истории игроком «Ойлерс» (после Уэйна Гретцки), выигравшим «Арт Росс Трофи», и первым – за последние 30 лет. 

    Кроме того, он стал третьим игроком в истории НХЛ после Гретцки и Кросби, кто выиграл «Арт Росс», проводя второй сезон в лиге. 

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