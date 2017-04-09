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    Максим Ковтун: «Из комментариев Тарасовой можно извлечь пользу, а можно пропустить их мимо ушей»

    Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира сборная России мужское катание Максим Ковтун

    Российский фигурист Максим Ковтун рассказал об отношениях с заслуженным тренером России Татьяной Тарасовой, а также о реакции на ее комментарии о своем прокате на чемпионате мира в Хельсинки.

    «Я не слышал комментарий Тарасовой и не смотрел свою короткую. Как и произвольную. Я не пересматриваю свои прокаты, когда они мне не нравятся. Я слышал, что было резкое высказывание, но я этим не интересовался, чтобы спокойнее жить дальше. Меньше знаешь – крепче спишь. 

    Какими бы ни были ее комментарии, я их воспринимаю так: из всего, что она говорит, из тех жизненных вещей для себя можно извлечь пользу, а можно пропустить мимо ушей.

    Она может что-то выдать эмоционально, если чем-то недовольна. Я вообще всегда прислушиваюсь к мнению старших, тем более она многое для меня сделала. 

    Она приезжает к нам на тренировки, частенько без предупреждения. Особенность Тарасовой в том, что она всегда пытается посмотреть на тебя свежим взглядом. Она не каждый день видит меня, зато в этом тоже есть фишка. Может появиться у нас, а потом зайти через три-четыре дня, чтобы подсказать что-то.

    Она может молчать всю тренировку, а может наоборот – говорить на протяжении всего занятия. Все равно она помогает. И приходит она ко всем, она – везде, у нас, у танцоров, у парников», – сказал Ковтун.

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