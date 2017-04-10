«Кливленд» упустил преимущество в 26 очков за последнюю четверть во встрече с «Атлантой» (125:126 ОТ). В четвертой 12-минутке «Кэвз» пропустили в свое кольцо 44 очка, включая мяч Пола Миллсэпа, переведшего встречу в овертайм.

Последний раз нечто подобное случилось 15 лет назад. В сезоне-2002/2003 «Даллас» проиграл последнюю четверть «Лейкерс» с разницей 29 очков (15:44) и уступил 103:105.