Защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук побил рекорд по количеству трипл-даблов за сезон. В матче с «Наггетс» игрок сделал 42-й трипл-дабл, набрав 50 очков, 15 подборов и 10 передач.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-1961/62 защитником «Цинциннати» Оскаром Робертсоном.

В этом сезоне Уэстбрук уже повторил уникальное достижение Робертсона – он так же набирает в среднем трипл-дабл за игру: 31,7 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи.

В настоящее время Уэстбрук (79) находится на четвертом месте по общему количеству трипл-даблов за карьеру. Перед ним – Оскар Робертсон (181), Мэджик Джонсон (138) и Джейсон Кидд (107).

Расселл Уэстбрук – лучшее, что было в НБА в этом году