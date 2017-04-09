Экс-глава Немецкого футбольного союза Цванцигер заявил, что Германия купила право на проведение ЧМ-2006

Бывший президент Немецкого футбольного союза (DFB) Тео Цванцигер высказал мнение о том, что Германия купила себе право на проведение .

В октябре 2015 года появилась информация о том, что Германия подкупила четырех функционеров ФИФА для получения права проведения чемпионата мира.

Комитет по этике ФИФА в марте 2016 открыл дело в отношении Цванцигера и еще четырех человек в связи с выбором страны-хозяйки ЧМ-2006. В сентябре другой бывший президент DFB Вольфганг Нирсбах на 1 год был отстранен от футбольной деятельности.

Сообщалось также, что у заявочного комитета Германии был специальный секретный фонд в размере 6,7 миллиона евро, предназначенный для подкупа выборщиков при определении страны-хозяйки .

- Учитывая все, что вам известно сейчас, думаете ЧМ-2006 был куплен?

– В 2012 году, к моменту получения файлов от спортивного агентства ISL, я был уверен, что чемпионат мира был передан Германии в рамках честной конкуренции. С открытием этих файлов выкупе с крупными взятками, выплаченными за получение ЧМ-2006 в июне-июле 2000 года, я стал сомневаться и попросил разъяснений, чего, к сожалению, не произошло.

Мою веру в чистоту заявки Германии разрушили заключения о том, как Немецкий футбольный союз через эмира Катара обеспечил чиновнику ФИФА Мохаммеду бин телевизионные права на показ чемпионата Европы в 2004 году.

- Так что, имела место покупка голосов?

– С учетом известных сегодня выводов, не может быть двух разных мнений. Снова история ведет нас к Катару и бин . Он голосовал за нас и добыл больше голосов.

Он требовал встречных платежей, которые были обещаны вместе с правами на показ Евро-2004. Это было недопустимо. Коррумпированная система ФИФА не была остановлена и в случае с Германией.

- Но отчет юридической компании Freshfields говорит о том, что ЧМ-2006 не был куплен.

– Этот отчет вызывает вопросы. Он не стоит своих денег, – сказал Цванцигер.