Гран-при Китая. Хэмилтон – первый, Феттель – второй, Ферстаппен – третий, Квят – сошел
Гран-при Китая
Шанхай Интернэшнл, Цзядин
9 апреля 2017 года
Гонка
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 56 кругов
- Себастьян Феттель («Феррари») +6,250
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») +45,192
- Даниэль Риккардо («Ред Булл») +46,035
- Кими Райкконен («Феррари») +48,076
- Валттери Боттас («Мерседес») +48,808
- Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1.12,893
- Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
- Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
- Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
- Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
- Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
- Джолион Палмер («Рено») +1 круг
- Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг
- Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
Сходы
Фернандо Алонсо («Макларен»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Антонио Джовинацци («Заубер»)
Ланс Стролл («Уильямс»)
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