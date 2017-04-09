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    Гран-при Китая. Хэмилтон – первый, Феттель – второй, Ферстаппен – третий, Квят – сошел

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    Гран-при Китая

    Шанхай Интернэшнл, Цзядин

    9 апреля 2017 года

    Гонка

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 56 кругов
    2. Себастьян Феттель («Феррари») +6,250
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +45,192
    4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +46,035
    5. Кими Райкконен («Феррари») +48,076
    6. Валттери Боттас («Мерседес») +48,808
    7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1.12,893
    8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
    9. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
    10. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
    11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
    12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
    13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
    14. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг
    15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

    Сходы

    Фернандо Алонсо («Макларен»)
    Даниил Квят («Торо Россо»)
    Стоффель Вандорн («Макларен»)
    Антонио Джовинацци («Заубер»)
    Ланс Стролл («Уильямс»)

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