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    ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» и отстал от «Спартака» на 8 очков

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия Краснодар

    В 22-м туре премьер-лиги ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром».

    Не сумев набрать 3 очка, армейцы теперь отстают от лидирующего «Спартака» на 8 очков.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Краснодар – ЦСКА 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    9 апреля, 16.30, «стадион Краснодар»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 58, пенальти Смолов, 1:1 – 76 Вернблум.
    КраснодарКрицюк, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Перейра (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон (Лаборде, 80), Смолов.
    ЦСКААкинфеев, Березуцкий, Васин, Набабкин (Тошич, 74), Игнашевич, Ионов (Жамалетдинов, 89), Натхо (Оланаре, 71), Головин, Вернблум, Фернандес, Витиньо.
    Предупреждения:
    Мамаев (62), Фернандес (82).

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

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