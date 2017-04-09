ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» и отстал от «Спартака» на 8 очков
В 22-м туре премьер-лиги ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром».
Не сумев набрать 3 очка, армейцы теперь отстают от лидирующего «Спартака» на 8 очков.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 9 апреля, 16.30, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Крицюк, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Перейра (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон (Лаборде, 80), Смолов.
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ЦСКА –
Акинфеев, Березуцкий, Васин, Набабкин (Тошич, 74), Игнашевич, Ионов (Жамалетдинов, 89), Натхо (Оланаре, 71), Головин, Вернблум, Фернандес, Витиньо.
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