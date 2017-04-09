ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» и отстал от «Спартака» на 8 очков

В 22-м туре премьер-лиги ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром».

Не сумев набрать 3 очка, армейцы теперь отстают от лидирующего «Спартака» на 8 очков.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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