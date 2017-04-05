Овечкин поедет на Олимпиаду, погиб тесть Кержакова, проблемы с показом ЧМ-2018 в России и другие новости

1. Александр Овечкин заявил, что никто и ничто не помешает ему поехать на Олимпиаду.

2. Погиб Вадим Тюльпанов, тесть Александра Кержакова и председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018. Он поскользнулся в бане.

3. Российские телеканалы отказываются платить ФИФА 120 миллионов долларов за показ ЧМ-2018.

4. Матч «Уфа» – «Спартак» обслужит петербуржец Лапочкин, «Зенит» – «Анжи» – Сухой из Люберец.

5. После терактов в питерском метро на матче «Зенита» и «Анжи» усилили меры безопасности: с сумками и рюкзаками не пустят.

6. Аделина Сотникова будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко.

7. Златан Ибрагимович спас «МЮ» в матче с «Эвертоном». Все результаты дня в АПЛ – здесь.

8. Сумма долгов «Кубани» превышает 278 миллионов рублей.

9. «Хоффенхайм» впервые в клубной истории обыграл «Баварию» – 1:0.

10. Реванш Сергея Ковалева и Андрэ Уорда пройдет 17 июня в Лас-Вегасе.

11. Владимир Путин сделал комплимент Евгении Медведевой, назвав ее сильнейшей фигуристкой планеты.

12. В НБА «Денвер» обыграл «Новый Орлеан», «Юта» победила «Портленд». Остальные результаты – здесь.

13. Овечкин обогнал Могильного и вышел на 2-е место по очкам в НХЛ среди россиян, Панарин забросил 30-ю шайбу в сезоне, повторив личный рекорд. Другие результаты дня – здесь.

Цитата. «Наши игроки не валялись специально. Шесть добавленных минут настораживают». Президенту «Оренбурга» не понравилось судейство в матче со «Спартаком».