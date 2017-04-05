Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Панарин забросил 30-ю шайбу в сезоне, повторив личный рекорд

    Теги Чикаго видео НХЛ Артемий Панарин

    Форвард «Чикаго» Артемий Панарин в игре с «Колорадо» (3:4 ОТ) открыл счет, реализовав большинство.

    Россиянин забил 30-й гол в сезоне, повторив личный рекорд, установленный в прошлом году в дебютном чемпионате НХЛ, когда в 80 матчах он набрал 77 (30+47) очков и был признан лучшим новичком сезона.

    Кроме того, Панарин продлил голевую серию (6 шайб) до 5 игр.

    В 80 матчах текущего сезона на его счету 73 (30+43) очка.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться