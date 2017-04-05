Форвард Артемий Панарин в игре с «Колорадо» (3:4 ОТ) открыл счет, реализовав большинство.

Россиянин забил 30-й гол в сезоне, повторив личный рекорд, установленный в прошлом году в дебютном чемпионате , когда в 80 матчах он набрал 77 (30+47) очков и был признан лучшим новичком сезона.

Кроме того, Панарин продлил голевую серию (6 шайб) до 5 игр.

В 80 матчах текущего сезона на его счету 73 (30+43) очка.