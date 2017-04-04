Председатель комиссии СФ по подготовке к ЧМ-2018 Тюльпанов погиб, поскользнувшись в бане

Сегодня в Санкт-Петербурге на 53-м году жизни умер председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов.

Сообщается, что вечером во вторник, 4 апреля, в общественное заведение на территории Кировского района была вызвана скорая медицинская помощь. Пациентом оказался 52-летний Вадим Альбертович Тюльпанов. По предварительной информации, он неудачно поскользнулся в бане и ударился головой.

Тюльпанов – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ненецкого автономного округа, председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации.

Ранее он занимал должность председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Дочь Тюльпанова Милана весной прошлого года вышла замуж за нападающего «Зенита» Александра Кержакова.