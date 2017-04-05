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    Реванш Ковалева и Уорда пройдет 17 июня в Лас-Вегасе

    Теги Сергей Ковалев Андрэ Уорд

    Промоутеры россиянина Сергея Ковалева и американца Андрэ Уорда официально анонсировали матч-реванш между боксерами. Поединок пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. На кону поединка будут стоять титулы WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, принадлежащие Уорду.

    Напомним, осенью прошлого года Ковалев уступил Уорду, расставшись с тремя чемпионскими титулами в полутяжелом весе. Контракт на первый бой обязывал Уорда дать Ковалеву реванш.

     

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