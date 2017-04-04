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    Российские каналы отказываются платить 120 миллионов долларов за показ ЧМ-2018

    Теги бизнес телевидение ФИФА Первый канал ЧМ-2018 Кубок конфедераций ВГТРК

    ФИФА все еще не продала права на показ в России матчей ЧМ-2018.

    Российские государственные телеканалы отказались платить 120 миллионов долларов. Именно такую сумму запросила ФИФА за право транслировать матчи. Цена более чем в три раза больше той, которую российские каналы заплатили за показ ЧМ-2014. Права на трансляцию Кубка конфедераций пока также не проданы.

    Ранее ФИФА уже отклонила совместное встречное предложение Первого канала, ВГТРК и «Матч ТВ». Переговоры продолжаются.

    Обычно соглашение о трансляции матчей на территории страны-хозяйки заключается за годы до турнира. ФИФА нужен партнер, который предоставит некоторые элементы телевизионной инфраструктуры на местах. В случае с ЧМ-2014 контракт с компанией Globo был заключен за восемь лет до турнира.

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