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    Владимир Путин: «Медведева уверенно подтвердила титул сильнейшей фигуристки планеты»

    Теги чемпионат мира сборная России Владимир Путин женское катание Евгения Медведева

    Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Евгению Медведеву с победой на чемпионате мира в Хельсинки.

    «Уважаемая Евгения Армановна!

    Поздравляю Вас с триумфальным выступлением в Хельсинки. Вы уверенно подтвердили титул сильнейшей фигуристки планеты, обновили сразу два мировых рекорда, вписали новую яркую страницу в историю отечественного спорта.

    Желаю Вам успехов в будущем олимпийском сезоне и всего самого доброго», – говорится в телеграмме.

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