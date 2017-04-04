Владимир Путин: «Медведева уверенно подтвердила титул сильнейшей фигуристки планеты»
Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Евгению Медведеву с победой на чемпионате мира в Хельсинки.
«Уважаемая Евгения Армановна!
Поздравляю Вас с триумфальным выступлением в Хельсинки. Вы уверенно подтвердили титул сильнейшей фигуристки планеты, обновили сразу два мировых рекорда, вписали новую яркую страницу в историю отечественного спорта.
Желаю Вам успехов в будущем олимпийском сезоне и всего самого доброго», – говорится в телеграмме.
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