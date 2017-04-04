Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Евгению Медведеву с победой на чемпионате мира в Хельсинки.

«Уважаемая Евгения Армановна!

Поздравляю Вас с триумфальным выступлением в Хельсинки. Вы уверенно подтвердили титул сильнейшей фигуристки планеты, обновили сразу два мировых рекорда, вписали новую яркую страницу в историю отечественного спорта.

Желаю Вам успехов в будущем олимпийском сезоне и всего самого доброго», – говорится в телеграмме.