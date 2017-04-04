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    На матч «Зенит» – «Анжи» не пустят болельщиков с сумками и рюкзаками

    Теги Зенит Петровский Премьер-лига Россия болельщики Анжи

    Пресс-служба «Зенита» обратилась к болельщикам в преддверии матча 22-го тура премьер-лиги с «Анжи».

    «Футбольный клуб «Зенит» предупреждает об усилении мер безопасности на ближайшей домашней игре.

    В частности, на стадион не будут допущены болельщики, имеющие при себе сумки, рюкзаки, портфели, пакеты и другие габаритные вещи.

    Служба безопасности клуба просит отнестись к этим мерам с пониманием», – говорится в заявлении клуба.

    Матч «Зенит» – «Анжи» пройдет на «Петровском» в субботу, 8 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени.

    В понедельник днем в Санкт-Петербурге на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. Погибли 14 человек, 49 ранены.

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