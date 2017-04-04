На матч «Зенит» – «Анжи» не пустят болельщиков с сумками и рюкзаками

Пресс-служба обратилась к болельщикам в преддверии матча 22-го тура премьер-лиги с «Анжи».

«Футбольный клуб предупреждает об усилении мер безопасности на ближайшей домашней игре.

В частности, на стадион не будут допущены болельщики, имеющие при себе сумки, рюкзаки, портфели, пакеты и другие габаритные вещи.

Служба безопасности клуба просит отнестись к этим мерам с пониманием», – говорится в заявлении клуба.

Матч «Зенит» – «Анжи» пройдет на в субботу, 8 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени.

В понедельник днем в Санкт-Петербурге на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. Погибли 14 человек, 49 ранены.