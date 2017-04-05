Овечкин обогнал Могильного и вышел на 2-е место по очкам в НХЛ среди россиян

Капитан «Вашингтона» в игре с «Торонто» (4:1) сделал голевую передачу.

Это 1033-е очко форварда в регулярных чемпионатах, и он вышел на второе место в истории среди россиян, превзойдя Александра Могильного (1032).

Лидирует по этому показателю – 1179 очков, Алексей Ковалев находится на 4-м месте (1029).

В 79 матчах текущего сезона Овечкин набрал 67 (33+34) баллов за результативность.