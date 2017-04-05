Овечкин обогнал Могильного и вышел на 2-е место по очкам в НХЛ среди россиян
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Торонто» (4:1) сделал голевую передачу.
Это 1033-е очко форварда в регулярных чемпионатах, и он вышел на второе место в истории НХЛ среди россиян, превзойдя Александра Могильного (1032).
Лидирует по этому показателю Сергей Федоров – 1179 очков, Алексей Ковалев находится на 4-м месте (1029).
В 79 матчах текущего сезона Овечкин набрал 67 (33+34) баллов за результативность.
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