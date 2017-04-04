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    НХЛ. «Торонто» примет «Вашингтон», «Тампа» в гостях у «Бостона», «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» и другие матчи

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Айлендерс Филадельфия Оттава Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Виннипег

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Тампа-Бэй
    Дата проведения
    5 апреля, 02.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Нью-Джерси – Филадельфия
    Дата проведения
    5 апреля, 02.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Питтсбург – Коламбус
    Дата проведения
    5 апреля, 02.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Торонто – Вашингтон
    Дата проведения
    5 апреля, 02.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Оттава – Детройт
    Дата проведения
    5 апреля, 02.30, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Сент-Луис – Виннипег
    Дата проведения
    5 апреля, 03.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео

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    Нэшвилл – Айлендерс
    Дата проведения
    5 апреля, 03.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Миннесота – Каролина
    Дата проведения
    5 апреля, 03.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео

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    Даллас – Аризона
    Дата проведения
    5 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео

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    Колорадо – Чикаго
    Дата проведения
    5 апреля, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Видео

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    Анахайм – Калгари
    Дата проведения
    5 апреля, 05.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео

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    Лос-Анджелес – Эдмонтон
    Дата проведения
    5 апреля, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео

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    Сан-Хосе – Ванкувер
    Дата проведения
    5 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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