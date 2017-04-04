НХЛ. «Торонто» примет «Вашингтон», «Тампа» в гостях у «Бостона», «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.00, «TD Garden»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.00, «Prudential Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.00, «Consol Energy Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.30, «Air Canada Centre»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.30, «Canadian Tire Centre»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 5 апреля, 03.00, «Scottrade Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 5 апреля, 03.00, «Bridgestone Arena»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 5 апреля, 03.00, «Xcel Energy Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 5 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 5 апреля, 04.00, «Pepsi Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 5 апреля, 05.00, «Honda Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 5 апреля, 05.30, «Staples Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 5 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.